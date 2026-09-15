Delhi NCR News: कराटे खिलाड़ी नवीन ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर जीते पदक

विज्ञापन



नवीन की हालिया उपलब्धियों में उन्हें मिली ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डेन की प्रतिष्ठित उपाधि शामिल है, जो उनके वर्षों के संघर्ष और समर्पण का प्रमाण है। 70 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके अलावा, उन्होंने इंडिया ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अपने बेहतरीन और अनुशासित खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। विज्ञापन

नवीन केवल शारीरिक शक्ति पर ही निर्भर नहीं रहते, बल्कि वह कराटे की सूक्ष्म बारीकियों और तकनीकों को सीखने पर भी विशेष जोर देते हैं। उनके अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अपने खेल और समग्र प्रदर्शन में निरंतर सुधार करना है। अपने अब तक के सफर पर बात करते हुए नवीन का मानना है कि शितो-रियू मार्शल आर्ट्स में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए नियमित अभ्यास और अथक प्रयास बेहद जरूरी हैं। उनका एकमात्र और बड़ा सपना भविष्य में और भी उच्च स्तर की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर भारत का प्रतिनिधित्व करना और देश का नाम रोशन करना है। नवीन की हालिया उपलब्धियों में उन्हें मिली ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डेन की प्रतिष्ठित उपाधि शामिल है, जो उनके वर्षों के संघर्ष और समर्पण का प्रमाण है। 70 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके अलावा, उन्होंने इंडिया ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अपने बेहतरीन और अनुशासित खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।नवीन केवल शारीरिक शक्ति पर ही निर्भर नहीं रहते, बल्कि वह कराटे की सूक्ष्म बारीकियों और तकनीकों को सीखने पर भी विशेष जोर देते हैं। उनके अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अपने खेल और समग्र प्रदर्शन में निरंतर सुधार करना है। अपने अब तक के सफर पर बात करते हुए नवीन का मानना है कि शितो-रियू मार्शल आर्ट्स में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए नियमित अभ्यास और अथक प्रयास बेहद जरूरी हैं। उनका एकमात्र और बड़ा सपना भविष्य में और भी उच्च स्तर की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर भारत का प्रतिनिधित्व करना और देश का नाम रोशन करना है।

विज्ञापन

विज्ञापन

पूर्वी दिल्ली। निर्माण विहार के निवासी और प्रतिभावान कराटे खिलाड़ी नवीन ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर खेल जगत में एक बार फिर अपनी विशेष पहचान बनाई है। पिछले 12 वर्षों से शितो-रियू कराटे में कठोर प्रशिक्षण ले रहे नवीन आज इस खेल में एक बेहतर मुकाम की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में वह नोएडा स्थित एक स्पोर्ट्स अकादमी में अपने कोच मनीष सिंह के मार्गदर्शन में नियमित अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने अपनी खेल प्रतिभा के दम पर न केवल राज्य और राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी कई महत्वपूर्ण पदक अपने देश और क्षेत्र के नाम किए हैं।