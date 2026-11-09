Delhi NCR News: 16 को दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में छुट्टी

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नई दिल्ली। छठ पूजा पर दिल्ली सरकार ने 16 नवंबर (सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के मुताबिक, 16 नवंबर को दिल्ली सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों के अलावा सरकार के अधीन आने वाले स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) पर भी यह आदेश लागू होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ दिन पहले ही छठ पूजा के अवसर पर 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की बात कही थी। अब सरकार की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद इस फैसले पर मुहर लग गई है।

अमर उजाला ब्यूरो