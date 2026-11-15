दिल्ली का इतिहास और यूपी का स्वाद: व्यापार मेले में दोनों राज्यों का खास अंदाज, लुभा रहा है विकास का मॉडल

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दिल्ली पवेलियन में राजधानी के ऐतिहासिक स्वरूप के साथ भविष्य की योजनाओं की झलक भी देखने को मिल रही है। वहीं, यूपी पवेलियन में प्रदेश के अलग-अलग जिलों के पारंपरिक उत्पादों, हस्तशिल्प और खानपान को प्रमुखता दी गई है। इन पवेलियन में आने वाले लोगों को दोनों राज्यों की विविधता और बदलते स्वरूप को करीब से जानने का अवसर मिल रहा है।दिल्ली पवेलियन में प्रवेश करते ही इंडिया गेट के द्वार की झलक राजधानी की ऐतिहासिक पहचान से रूबरू कराती है। हॉल नंबर दो में बने इस पवेलियन में कुल 62 स्टॉल लगाए गए हैं। यहां पुरानी दिल्ली के खास आभूषणों, हस्तशिल्प, स्थानीय कारोबारियों के उत्पादों और पर्यटन स्थलों से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया गया है। महिला उद्यमियों के उत्पाद भी यहां आकर्षण का केंद्र हैं। इन स्टॉल के माध्यम से स्थानीय कारोबारियों और छोटे उद्यमियों को अपने उत्पादों को बड़े मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिला है।चिकनकारी से चटाई तक, यूपी के उत्पादों में दिखी स्थानीय पहचान : उत्तर प्रदेश पवेलियन में प्रदेश के अलग-अलग जिलों की कला, स्वाद और पारंपरिक हुनर को एक ही छत के नीचे प्रस्तुत किया गया है। लखनऊ की चिकनकारी यहां विशेष आकर्षण है। कपड़ों पर की गई बारीक कढ़ाई और धागों से उकेरे गए खूबसूरत डिजाइन कारीगरों की मेहनत और पीढ़ियों से चली आ रही इस कला की पहचान कराते हैं।खानपान के शौकीनों के लिए रामपुर का हलवा और कासगंज का कलाकंद खास पेशकश हैं। वहीं मेरठ की कोराई चटाई अपनी पारंपरिक बनावट के साथ लोगों का ध्यान खींच रही है। इन उत्पादों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों की विशिष्ट कला, खानपान और स्थानीय हुनर को बाजार उपलब्ध कराने की कोशिश दिखाई देती है।दिल्ली पवेलियन की खासियत केवल ऐतिहासिक विरासत तक सीमित नहीं है। यहां साफ यमुना का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है, जो नदी की स्वच्छता से जुड़े प्रयासों की ओर ध्यान खींचता है। इसके अलावा ग्रीन मोबिलिटी और राजधानी में हो रहे विकास कार्यों के मॉडल भी लगाए गए हैं। इनके जरिए पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और आधुनिक यातायात व्यवस्था से जुड़ी योजनाओं को दर्शाया गया है। इस तरह पवेलियन में पुरानी दिल्ली की पहचान के साथ विकसित होती राजधानी की तस्वीर भी देखने को मिलती है।