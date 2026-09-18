गुरुग्राम हिट एंड रन केस: पीड़ित सिया बोली- जातिवाद का बनाया जा रहा मुद्दा, हादसा किसी के भी साथ हो सकता था

गुरुग्राम के गोल्फ़ कोर्स रोड हिट-एंड-रन केस की पीड़िता सिया ने कहा, अब सोशल मीडिया पर यह पूरा नरेटिव बदलने की कोशिश की जा रही है। इसे जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। यह गलत चीज है। मैं नहीं चाहती हूं कि इस केस को किसी जाति के साथ जोड़ा जाए।

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सिया ने कहा, यह हादसा किसी के भी साथ हो सकता था। आरोपी 2 दिन रिमांड पर रखा गया था और एसआईटी का गठन हुआ है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि वे इन्हें सजा देंगे और एक उदाहरण सेट करेंगे ताकि आगे किसी को कोई जान से मारने की कोशिश न कर पाए।कल्याण बैंसला के समर्थन में हो रही महापंचायत पर, पीड़ित सिया के पिता रोशन चौहान ने कहा, यह किसी खास समुदाय की लड़ाई नहीं है। यह अपराध के खिलाफ लड़ाई है। अपराधी किसी भी समुदाय का हो सकता था। वह गुर्जर समुदाय, राजपूत समुदाय या भारत में कहीं से भी हो सकता था। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मुझे नहीं पता कि वे किस मुद्दे पर महापंचायत कर रहे हैं।"