Gurugram News: पालम विहार में युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 06:59 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 06:59 PM IST
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गुरुग्राम। पालम विहार में किराये के मकान में रह रहे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के इकोला गांव निवासी अजय कुमार के रूप में हुई है। वह अपने भांजे के साथ किराये के मकान में रहता था। परिजनों के अनुसार, अजय शराब पीने का आदी था और पिछले कुछ समय से पेट दर्द की समस्या के कारण मानसिक रूप से परेशान था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद
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