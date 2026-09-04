Gurugram News: कैब में लिफ्ट देने के बहाने युवक से मारपीट, 10 हजार रुपये लूटे

संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। राजीव चौक पर कैब में लिफ्ट देने के बहाने चार युवकों ने एक युवक से मारपीट कर उसके बैंक खाते से 10 हजार रुपये निकाल लिए। आरोपियों ने पीड़ित से जबरन यूपीआई पिन पूछकर रकम निकाली। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर उसे सड़क किनारे उतार दिया और फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।झज्जर के बादली निवासी अंकित कुमार ने पुलिस को बताया कि वह सोमवार रात निजी काम से गुरुग्राम आया था। राजीव चौक के पास घर जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान चार युवकों से भरी एक गाड़ी वहां पहुंची। युवकों ने उसे झज्जर तक लिफ्ट देने की बात कही। गाड़ी में बैठते ही आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उसे डराकर यूपीआई पिन पूछ लिया और खाते से 10 हजार रुपये निकाल लिए। नाहरपुर चौकी प्रभारी अमित ने बताया कि वारदात से पहले आरोपियों ने गाड़ी की नंबर प्लेट मोड़ दी थी। जांच के दौरान नंबर के आधार पर गाड़ी की पहचान कर ली गई है। आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।