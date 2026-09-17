Gurugram News: बरसाती पानी की लाइन डालने का काम शुरू
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 04:47 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 04:47 PM IST
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मानेसर। नगर निगम मानेसर के वार्ड-19 के गांव सिकंदरपुर बढ़ा में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए बरसाती पानी की लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है। मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर यादव ने बृहस्पतिवार को नारियल फोड़कर कार्य की शुरुआत की। इस काम पर नगर निगम की ओर से करीब 40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। मेयर ने कहा कि बारिश के दौरान गांव में पानी जमा होने से लोगों को परेशानी होती है। नई लाइन बिछने के बाद बारिश के पानी की निकासी बेहतर होगी। संवाद
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