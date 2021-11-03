Gurugram News: पारिवारिक झगड़े में पत्नी को बालकनी से धकेल कर की हत्या

अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। पारिवारिक विवाद में पत्नी को दूसरी मंजिल की बालकनी से धक्का देकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार को मेरठ से गिरफ्तार किया। आरोपी साधु नगर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश का निवासी है। आरोपी ने सात अक्तूबर की रात पत्नी पल्लवी यादव को आचार्यपुरी स्थित मकान में मारपीट के बाद नीचे धकेला था। गंभीर रूप से घायल पल्लवी की मेरठ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। थाना सेक्टर-14 पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को दबोच लिया।पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि पल्लवी यादव और धर्मेंद्र उर्फ आकाश का विवाह दिसंबर 2024 में हुआ था। दोनों गुरुग्राम में अलग-अलग निजी कंपनियों में नौकरी करते थे। आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि सात अक्तूबर की रात को पारिवारिक विवाद के चलते दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। आरोपी ने पल्लवी के साथ मारपीट कर उसे बालकनी से नीचे धकेल दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। आरोपी को शनिवार को न्यायालय में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।