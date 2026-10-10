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सीजेपी प्रदर्शन: गुरुग्राम में ध्रुव राठी को हिरासत में लेकर पूछताछ, देर रात घर पहुंचे 50 पुलिसकर्मी

Sat, 10 Oct 2026 09:53 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 10 Oct 2026 09:53 AM IST
सार

दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया है। वह सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आए थे।

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cjp protest YouTuber Dhruv Rathee detained in Gurugram
ध्रुव राठी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को उनके गुरुग्राम स्थित आवास से हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई तब की गई जब ध्रुव राठी सीजेपी प्रदर्शन में शामिल होने आए थे। पुलिस सुबह 7:48 बजे उनके घर में दाखिल हुई।

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ध्रुव राठी सीजेपी प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आए थे। बताया गया है कि पुलिसकर्मी ध्रुव राठी के घर में तब घुसे जब उनकी मां ने दरवाजा खोला। देर रात करीब 50 पुलिसकर्मी उनके आवास के बाहर जमा हो गए थे। 

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दिल्ली पुलिस ने ध्रुव राठी को गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया। उनका परिवार सेंट्रल पार्क विहार, सेक्टर 56, गुरुग्राम में रहता है। यह कार्रवाई सीजेपी प्रदर्शन से पहले की गई है।
 
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पुलिस ने ध्रुव राठी को हिरासत में लेने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की। उनके घर के बाहर देर रात से ही पुलिसकर्मी मौजूद थे। सुबह होते ही पुलिस उनके घर में दाखिल हुई। ध्रुव राठी की मां ने दरवाजा खोला था। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

ध्रुव राठी को सीजेपी प्रदर्शन में शामिल होने के कारण हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए सख्ती बरती है। कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। यह प्रदर्शन जंतर-मंतर पर प्रस्तावित था। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह कदम उठाया है।
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