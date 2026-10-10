सीजेपी प्रदर्शन: गुरुग्राम में ध्रुव राठी को हिरासत में लेकर पूछताछ, देर रात घर पहुंचे 50 पुलिसकर्मी
दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया है। वह सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आए थे।
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दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को उनके गुरुग्राम स्थित आवास से हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई तब की गई जब ध्रुव राठी सीजेपी प्रदर्शन में शामिल होने आए थे। पुलिस सुबह 7:48 बजे उनके घर में दाखिल हुई।
ध्रुव राठी सीजेपी प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आए थे। बताया गया है कि पुलिसकर्मी ध्रुव राठी के घर में तब घुसे जब उनकी मां ने दरवाजा खोला। देर रात करीब 50 पुलिसकर्मी उनके आवास के बाहर जमा हो गए थे।
पुलिस ने ध्रुव राठी को हिरासत में लेने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की। उनके घर के बाहर देर रात से ही पुलिसकर्मी मौजूद थे। सुबह होते ही पुलिस उनके घर में दाखिल हुई। ध्रुव राठी की मां ने दरवाजा खोला था। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।