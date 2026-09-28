Gurugram News: मौसम मेहरबान, गर्मी लापता
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 05:15 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 05:15 PM IST
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मौसम विभाग का अनुमान... आने वाले दिनों में भी छाए रह सकते है बादल
संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। मिलेनियम सिटी में पिछले तीन दिन से मौसम सुहाना बना हुआ है। सोमवार को भी सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। इसके चलते लोगों को तेज धूप और उमस से राहत मिली। बादल छाए रहने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। पिछले कुछ दिन से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली।
सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम में बदलाव के कारण पिछले दिन के मुकाबले अधिकतम तापमान में करीब तीन से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है।
सुबह से बादल छाए रहने के कारण लोगों को घर से बाहर निकलने में भी गर्मी का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ा। मौसम ठंडा रहने से बाजारों और सड़कों पर भी लोगों को राहत महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। इससे लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। हालांकि तापमान में ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है।
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मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में शहर का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं, न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बादल छाए रहने से मौसम में राहत का दौर आगे भी जारी रह सकता है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। मिलेनियम सिटी में पिछले तीन दिन से मौसम सुहाना बना हुआ है। सोमवार को भी सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। इसके चलते लोगों को तेज धूप और उमस से राहत मिली। बादल छाए रहने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। पिछले कुछ दिन से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली।
सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम में बदलाव के कारण पिछले दिन के मुकाबले अधिकतम तापमान में करीब तीन से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है।
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सुबह से बादल छाए रहने के कारण लोगों को घर से बाहर निकलने में भी गर्मी का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ा। मौसम ठंडा रहने से बाजारों और सड़कों पर भी लोगों को राहत महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। इससे लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। हालांकि तापमान में ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है।
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मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में शहर का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं, न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बादल छाए रहने से मौसम में राहत का दौर आगे भी जारी रह सकता है।