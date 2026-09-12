Gurugram News: मेदांता रोड का पानी स्टेडियम के ड्रेन से निकलेगा
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 06:30 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 06:30 PM IST
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गुरुग्राम। मेदांता रोड स्थित अंडरपास में बारिश के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने नई ड्रेनेज व्यवस्था तैयार की है। इसके तहत मेदांता रोड के पानी को ताऊ देवीलाल स्टेडियम परिसर में बने ड्रेनेज सिस्टम से जोड़ा जाएगा। स्टेडियम के ड्रेन के माध्यम से बारिश का पानी आगे सोहना रोड के ड्रेन में निकाला जाएगा। जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता विक्रम सिंह ने बताया कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम से जलभराव की समस्या में कमी आई है। अब मेदांता रोड के पानी को भी इस ड्रेन से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। ब्यूरो
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