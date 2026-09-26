Gurugram News: विशाल ने जीते तीन स्वर्ण पदक

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर-38 स्थित ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 25 सितंबर को 10वीं हरियाणा स्टेट गेम्स ऑफ द डेफ का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, कुश्ती, जूडो, ताइक्वांडो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तैराकी, कराटे, लॉन टेनिस, गोल्फ और शूटिंग जैसे खेलों में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें वेलफेयर सेंटर फॉर पर्सन्स विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट गुरुग्राम के विद्यार्थियों ने शानदार खेल दिखाया।केंद्र के खिलाड़ियों ने अलग-अलग खेलों में 13 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। खिलाड़ियों की इस सफलता से केंद्र के शिक्षक, कोच और अन्य स्टाफ काफी खुश हैं। विशाल ने 100, 200 और 400 मीटर दौड़ में तीन स्वर्ण पदक जीते। दीपक ने 600 मीटर में स्वर्ण और 800 मीटर में कांस्य पदक जीता। प्रियांशु ने 200 मीटर में रजत और 400 मीटर दौड़ व लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक हासिल किया।शुभम ने 100 और 400 मीटर में रजत पदक जीते। चिराग मलिक ने 800 मीटर और 400 मीटर में स्वर्ण और लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता। मनवीर ने 400 मीटर में रजत पदक हासिल किया। सन्नी ने 200, 400 और 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। वहीं दीपांशु ने 800 मीटर में कांस्य, करण ने 100 मीटर और लॉन्ग जंप में स्वर्ण, रेहान ने 200 मीटर में कांस्य और रोहित ने लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता। काजल ने 50 किलो कुश्ती और 52 किलो जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया।