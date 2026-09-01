Gurugram News: जिले में डेंगू के दो नए मरीज मिले

विज्ञापन

गुरुग्राम। जिले में लगातार डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गए हैं और शहर में फॉगिंग का अभियान भी तेज कर दिया है। इसके तहत टीमें एंटी लार्वा की जांच और फागिंग करेंगी। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 173 लोगों के डेंगू के सैंपल की जांच की गई, जिसमें डेंगू के दो नए मरीजों की पुष्टि की गई। इसके बाद जिले में कुल 45 डेंगू के मरीज हो गए हैं। संवाद