Gurugram News: जिले में डेंगू के दो नए मरीज मिले
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 05:50 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 05:50 PM IST
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गुरुग्राम। जिले में लगातार डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गए हैं और शहर में फॉगिंग का अभियान भी तेज कर दिया है। इसके तहत टीमें एंटी लार्वा की जांच और फागिंग करेंगी। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 173 लोगों के डेंगू के सैंपल की जांच की गई, जिसमें डेंगू के दो नए मरीजों की पुष्टि की गई। इसके बाद जिले में कुल 45 डेंगू के मरीज हो गए हैं। संवाद
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