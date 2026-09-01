छोटे हिस्से के विवाद से पूरे सीवरेज नेटवर्क पर न लगे ब्रेक : ढेसी

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नंबर गेम - 25 किमी बिछाई जानी है सीवरेज लाइनअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जमीन के छोटे हिस्से पर चल रहे कोर्ट केस के कारण पूरे सीवरेज नेटवर्क का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। जहां राइट ऑफ वे उपलब्ध है, वहां सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य तत्काल आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि मिसिंग लिंक को जल्द दूर करने के लिए वैकल्पिक एलाइनमेंट समेत सभी संभावनाओं पर विचार किया जाए।ढेसी मंगलवार को गुरुग्राम में सेक्टर-81 से 115 तक मास्टर सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नए विकसित हो रहे सेक्टरों में सीवरेज व्यवस्था को समयबद्ध तरीके से मजबूत करना जरूरी है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-81 से 87 तक एचएसवीपी की ओर से करीब 25 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जानी है। इसमें करीब 1700 मीटर लाइन का काम कुछ स्थानों पर चल रहे कोर्ट केस के कारण पूरा नहीं हो सका है। इससे सीवरेज नेटवर्क में मिसिंग लिंक बना हुआ है। ढेसी ने अधिकारियों को लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी करने और जल्द समाधान के प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट केस वाले हिस्सों में वैकल्पिक एलाइनमेंट की संभावनाएं भी तलाशें।एचएसवीपी-जीएमडीए करेंगे संयुक्त निरीक्षणसीवरेज लाइन के मिसिंग लिंक को दूर करने में आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए ढेसी ने एचएसवीपी और जीएमडीए के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए। अधिकारी मौके पर जाकर तकनीकी, भूमि संबंधी और एलाइनमेंट से जुड़ी समस्याओं की पहचान करेंगे और समाधान तलाशेंगे। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-81 से 115 तक विभिन्न सेक्टरों से निकलने वाले सीवरेज को सेक्टर-107 में प्रस्तावित 100 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में पहुंचाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं।