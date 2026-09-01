Gurugram News: अदालत परिसर से बैनर व पंपलेट हटाने के दिए निर्देश

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गुरुग्राम। जिला बार एसोसिएशन के 11 सितंबर को होने वाले चुनाव में खड़े 26 उम्मीदवारों को चुनाव समिति की तरफ से नोटिस दिया गया है। चुनाव समिति ने पहले ही सभी प्रत्याशियों को सूचना दे दी थी कि 31 अगस्त शाम तक अदालत परिसर से उनके पोस्टर, पंपलेट, बैनर व अन्य प्रचार करने वाली सामग्री को हटा लिया जाए लेकिन उम्मीदवारों ने मंगलवार दोपहर तक नहीं हटाए थे। इस पर मंगलवार दोपहर बाद चुनाव समिति ने मीटिंग की और सभी प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर दिया। छह पदों पर खड़े 26 प्रत्याशियों को नोटिस देते हुए मंगलवार शाम तक का पोस्टर व अन्य सामग्री हटाने का निर्देश दिया है। चुनाव अधिकारी सतबीर सिंह तंवर ने चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष कराया जाएगा। संवाद