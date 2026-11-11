Gurugram News: 73 चालान लंबित मिलने पर दो बाइक जब्त

- दोनों पर 2.78 लाख रुपये का जुर्माना बकायागुरुग्राम। यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर पुलिस ने दो बाइक जब्त की हैं। जांच में दोनों पर कुल 73 चालान लंबित मिले, जिनकी जुर्माना राशि 2.78 लाख रुपये थी। वजीराबाद चौक पर एएसआई युद्धवीर अपनी टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान दोनों बाइक को रोका गया।पहली बाइक पर 44 चालान लंबित थे, जिनका 1,77,500 रुपये जुर्माना बकाया था। दूसरी बाइक के 29 चालान थे और उस पर 1,00,500 रुपये का जुर्माना लंबित था। अधिकांश चालान बिना हेलमेट वाहन चलाने, वैध बीमा और पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं होने के थे। चालक जरूरी दस्तावेज भी नहीं दिखा सके। इसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दोनों बाइक जब्त कर ली गईं। यातायात पुलिस ऐसे वाहनों पर निगरानी कर रही है, जिनके चालान का 90 दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। यातायात पुलिस प्रवक्ता विकास वर्मा ने वाहन मालिकों से समय पर चालान का भुगतान करने और नियमों का पालन करने की अपील की है। ब्यूरो