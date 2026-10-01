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रैपिडो कैप्टन और बुकिंग करने वाले की मौत: गुरुग्राम में ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक को मारी टक्कर, दोनों की मौत

Thu, 01 Oct 2026 07:28 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम Published by: Akash Dubey Updated Thu, 01 Oct 2026 07:28 PM IST
सार

बृहस्पतिवार सुबह तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने स्कूटी सवार सौरभ और दिव्यांश को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। चालक फरार है।

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Two including a data analyst died in tractor trolley collision
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सरहौल के पास बृहस्पतिवार सुबह तेज रफ्तार व अनियंत्रित चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने स्कूटी सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को रहागीरों ने निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया,जहां पर दोनों को ही चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

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वहीं हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली मौके पर छोड़कर भाग गया। मृतकों में एक गुड़गांव की प्राइवेट कंपनी में डाटा एनालिस्ट के तौर पर काम करता था, जो सुबह के समय रैपिडो चलाता था। मृतकों की पहचान मूल रूप से मध्य प्रदेश के जिला सतना के नागोद निवासी सौरभ और विदिशा जिले के चाणक्यपुरी निवासी दिव्यांश के रूप में हुई है।

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सौरभ सेक्टर-56 स्थित आईटी कंपनी में डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम करते थे। इस नौकरी के अलावा वह अतिरिक्त आमदनी के लिए पार्ट टाइम रैपिडो में भी मोटरसाइकिल टैक्सी के तौर पर चलाने का काम करते थे। हर रोज की तरह सौरभ बृहस्पतिवार सुबह स्कूटी से सेक्टर-56 स्थित अपने ऑफिस के लिए निकले थे। तभी दिव्यांश नाम के युवक की राइड आई। सौरभ ने दिव्यांश को लिफ्ट दे दी। दोनों सरहौल के पास पहुंचे ही थे कि तेज गति से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। 

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टक्कर के बाद दोनों सड़क पर दूर जा गिरे और ट्रैक्टर का पहिया स्कूटी को रौंदता हुआ निकल गया। हादसे में दोनों युवकों को सिर और छाती समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। राहगीरों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया है। ट्रैक्टर के नंबर प्लेट के आधार पर आरोपी चालक की पहचान की जा रही है। जल्द ही चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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