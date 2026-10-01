रैपिडो कैप्टन और बुकिंग करने वाले की मौत: गुरुग्राम में ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक को मारी टक्कर, दोनों की मौत

सरहौल के पास बृहस्पतिवार सुबह तेज रफ्तार व अनियंत्रित चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने स्कूटी सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को रहागीरों ने निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया,जहां पर दोनों को ही चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

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वहीं हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली मौके पर छोड़कर भाग गया। मृतकों में एक गुड़गांव की प्राइवेट कंपनी में डाटा एनालिस्ट के तौर पर काम करता था, जो सुबह के समय रैपिडो चलाता था। मृतकों की पहचान मूल रूप से मध्य प्रदेश के जिला सतना के नागोद निवासी सौरभ और विदिशा जिले के चाणक्यपुरी निवासी दिव्यांश के रूप में हुई है।