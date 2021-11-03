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Gurugram News: दो कारों में भिड़ंत, एक पलटी व दूसरी क्षतिग्रस्त, हताहत नहीं

Mon, 05 Oct 2026 12:12 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:12 AM IST
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Two cars collide; one overturns and the other is damaged; no casualties.
गुरुग्राम। सोहना एलिवेटेड रोड पर 3 अक्तूबर की देर रात को सुभाष चौक एक्जिट पॉइंट के पास दो कारों में टक्कर हो गई। हादसे में अनियंत्रित होकर एक कार सड़क के बीचों-बीच पलट गई, जबकि दूसरी कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में दाेनों कारों में सवार लोगों की जान बच गई। हालांकि, उनको हल्की चोटें आई हैं। एलिवेटेड रोड व सर्विस लेन पर चल रहे अन्य वाहन चालकों ने मदद करते हुए घायलों को दोनों कारों से बाहर निकाला। पुलिस ने दो घायलों को पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि हादसे में कार के एयरबैग्स खुलने से ज्यादा चोटें नहीं आईं। ब्यूरो
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