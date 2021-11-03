Gurugram News: विवेक बने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज

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गुरुग्राम। फ्यूचर फॉरवर्ड अकादमी के मैदान में रविवार को रिदम हिटर्स की टीम ने झाड़सा क्रिकेट अकादमी की टीम को 6 रन से हरा दिया। पहले टॉस जीतकर रिदम हिटर्स की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 182 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी झाड़सा क्रिकेट अकादमी की ने टीम 19.3 ओवर में 176 रन ही बना सकी। रिदम हिटर्स की ओर से विवेक को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और रोहन को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद