Gurugram News: एक रन से जीती संग्राम अकादमी

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गुरुग्राम। जीसीए क्रिकेट मैदान में रविवार को संग्राम अकादमी ने गुलिया अकादमी की टीम को एक रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी संग्राम अकादमी की टीम ने 5 विकेट खोकर 210 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुलिया अकादमी की टीम 37.1 ओवर में 209 रन ही बना सकी। संग्राम अकादमी की ओर से विनीत सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और शुभम को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद