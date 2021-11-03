Gurugram News: ग्लैडिएटर्स क्रिकेट क्लब 4 रन से विजयी

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गुरुग्राम। बॉल पार्क क्रिकेट मैदान में रविवार को ग्लैडिएटर्स क्रिकेट क्लब ने बॉल पार्क ब्लेजर्स की टीम को 4 रन से मात दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्लैडिएटर्स क्रिकेट क्लब की टीम 3 विकेट खोकर 186 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बॉल पार्क ब्लेजर्स की टीम 17.4 ओवर में 182 रन पर ढेर हो गई। ग्लैडिएटर्स क्रिकेट क्लब की ओर से उदय को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और शौर्य को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद