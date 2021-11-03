Gurugram News: स्कूल से सोलर प्लेट की तीन बैटरियां चोरी

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पिनगवां। पिनगवां खंड के गांव शाह चोखा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से रात को सोलर प्लेट की तीन बैटरियां चोरी हो गईं। वारदात स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को शिकायत दी। प्रधानाचार्य डॉ. आनंद कुमार ने बताया कि चोर रात के समय स्कूल का दरवाजा तोड़कर घुसे थे। चौकीदार आली मोहम्मद ने बताया कि वह दूसरे कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान बिजली बंद हो गई। उठकर देखा तो कुछ लोग एक कार में बैटरियां रख रहे थे। उन्होंने शोर मचाया, लेकिन चोर मौके से भाग गए। संवाद