फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Three arrested for running a scam using advertisements for fake loans.

Gurugram News: फर्जी लोन का विज्ञापन चलाकर करते थे ठगी, तीन गिरफ्तार

Thu, 10 Sep 2026 05:40 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 05:40 PM IST
विज्ञापन
Three arrested for running a scam using advertisements for fake loans.
12 मोबाइल, लैपटॉप और कई बैंक दस्तावेज भी मिले
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। साइबर क्राइम थाना साउथ की टीम ने लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी विज्ञापन चलाकर लोगों को गुमराह करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और कई बैंक दस्तावेज बरामद किए हैं।

पुलिस ने बुधवार को सेक्टर-70ए की पिरामिड अर्बन होम्स सोसाइटी में सूचना के आधार पर छापेमारी की थी। आरोपियों की पहचान शिबांग प्रसाद (ओडिशा), नीरज कुमार साह (बिहार) और प्रशांत कुमार सिंह (बिहार) के रूप में हुई है। इन सभी के खिलाफ साइबर क्राइम थाना साउथ में धोखाधड़ी की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसीपी क्राइम गौरव फोगाट ने बताया कि आरोपियों से टीम पूछताछ कर जांच की जा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि इनके साथ इस फर्जीवाड़े में अन्य कौन लोग शामिल हैं।
विज्ञापन

----------------------------------
विज्ञापन
विज्ञापन


ऐसा होता था ठगी का तरीका
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी लोन के विज्ञापन चलाते थे। लोन के इच्छुक लोग जब उनसे संपर्क करते, तो वे आवश्यक दस्तावेज लेते थे। इसके बाद राम फिनकॉर्प फाइनेंस एप के जरिए 20 से 30 हजार रुपये का छोटा लोन करवा देते थे। ज्यादा राशि के लोन का भरोसा दिलाकर, वे इस छोटी राशि को क्यूआर कोड के जरिये ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट में ट्रांसफर करवा लेते थे। फिर अपनी आईडी का उपयोग कर इन रुपयों को अपने बैंक खातों में भेज देते थे। जब पीड़ित बार-बार कॉल करते, तो आरोपी उन्हें बताते कि छोटे लोन का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, बाद में लोन देने वाली कंपनी भुगतान के लिए कॉल करती थी। इससे पीड़ितों को ठगी के बारे में पता चलता था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed