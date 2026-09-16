Gurugram News: महिला थाना टीम ने नशा मुक्ति और साइबर सुरक्षा को लेकर किया जागरूक

मानेसर। गुरुग्राम पुलिस की ओर से लोगों को नशे से दूर रहने और इंटरनेट का सुरक्षित इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में महिला थाना मानेसर की टीम ने बुधवार को जमालपुर स्थित अमेजन कंपनी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस आयुक्त सिबाश कबीराज और डीसीपी मानेसर परबिना के दिशा-निर्देशों पर हुए कार्यक्रम में महिला थाना प्रभारी एसआई मुकेश कुमारी, ज्योति और दुर्गा शक्ति पीसीआर-6 की टीम ने कर्मचारियों से बातचीत की। टीम ने नशे के दुष्प्रभावों और साइबर सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी। महिलाओं को आत्मरक्षा के तरीके बताते हुए आपात स्थिति में डायल-112 का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही ट्रिप मॉनिटरिंग, डिजिटल सहेली और महिला सुरक्षा से जुड़ी पुलिस सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। संवाद