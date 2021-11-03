फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   The very company fined is now responsible for the city's sanitation system.

Gurugram News: जिस कंपनी पर लगा जुर्माना, उसे ही शहर की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी

Fri, 18 Sep 2026 12:51 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
The very company fined is now responsible for the city's sanitation system.
27.60 करोड़ रुपये में ठेका, 115 वाहनों से शुरू हुई डोर-टू-डोर कचरा उठाने की व्यवस्था
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। जिस कंपनी पर साल 2021 में काम में अनियमितताओं को लेकर 10 लाख का जुर्माना लगा, उसे ही नगर परिषद ने दोबारा शहर की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। उक्त कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग भी उस समय पार्षदों की बैठक में उठी थी, हालांकि बाद में ब्लैकलिस्ट नहीं हुई। कंपनी ने बृहस्पतिवार से काम संभाल लिया। सेक्टर-2 हुडा ग्राउंड से खेल राज्य मंत्री एवं पलवल विधायक गौरव गौतम और नगर परिषद चेयरमैन डॉ. यशपाल ने हरी झंडी दिखाकर सफाई करने वाले 115 वाहनों को रवाना किया।

नई व्यवस्था के तहत कंपनी को शहर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण से लेकर कचरे को प्रोसेसिंग स्थल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए 63 एलसीवी, 48 ई-रिक्शा, तीन ट्रैक्टर और एक जेसीबी समेत 115 वाहन लगाए गए हैं। इनके संचालन के लिए चालकों और हेल्परों की व्यवस्था भी की गई है।
विज्ञापन

-------------------------------
विज्ञापन
विज्ञापन


पांच साल तक घर-घर से उठेगा कचरा

नगर परिषद के चेयरमैन डॉ. यशपाल ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत पांच साल तक घर-घर से कचरा उठेगा। इसका उद्देश्य घर से कचरा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण, व्यवस्थित परिवहन और प्रोसेसिंग तक पूरी व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने शहरवासियों से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखने की अपील की। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि स्वच्छ शहर के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा।
-----------------------
कंपनी को प्रतिस्पर्धी दरों के आधार पर उच्च स्तर के विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से काम सौंपा गया है। नगर परिषद की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत काम कराया जा रहा है। - मनोज, एक्सईएन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed