Gurugram News: जीएमआरएल के नए एमडी जल्द कर सकते हैं गुरुग्राम का दौरा

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) के नए प्रबंध निदेशक (एमडी) अजय कुमार जल्द ही गुरुग्राम का दौरा कर सकते हैं। उनके पदभार संभालने के बाद मेट्रो परियोजना से जुड़े लंबित कार्यों को गति मिलने और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उनके प्रस्तावित दौरे के दौरान मेट्रो निर्माण कार्यों की प्रगति और आगामी योजनाओं की समीक्षा की जा सकती है।जीएमआरएल के सामने फिलहाल दूसरे चरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। इनमें परियोजना के विभिन्न हिस्सों के टेंडर जारी करना, डिपो निर्माण से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाना और मेट्रो कोच खरीदने की प्रक्रिया को सिरे चढ़ाना शामिल है। सरकार ने पहले मुकुल कुमार को जीएमआरएल का एमडी नियुक्त किया था। अब हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एचएमआरटीसी) के साथ जीएमआरएल के एमडी की जिम्मेदारी अजय कुमार को सौंपी गई है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे चुका है। जीएमआरएल ने एमडी बनने की जानकारी पोर्टल पर अब अपडेट कर दी है।गुरुग्राम में जीएमआरएल की ओर से मेट्रो निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर-9 तक मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। दूसरे चरण में सेक्टर नौ से साइबर सिटी तक किया जाना है और टेंडर जारी किया जा चुका है। इसके अलावा डिपो समेत अन्य कार्याें को सिरे चढ़ाया जाना है। वहीं, एचएमआरटीसी की ओर से रेलवे स्टेशन से भोंडसी और सेक्टर-55 से पचगांव तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर की डीपीआर तैयार कराई जा रही है।