Gurugram News: बाल महोत्सव के छह विजेताओं को राज्यपाल करेंगे सम्मानित

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। राज्य स्तरीय बाल महोत्सव की विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले गुरुग्राम के छह विद्यार्थियों को हरियाणा के राज्यपाल सम्मानित करेंगे। 14 नवंबर को पंचकूला में राज्य स्तरीय पारितोषिक समारोह आयोजित होगा। इसके लिए बाल कल्याण परिषद की ओर से संबंधित स्कूलों से विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी पत्र के अनुसार, यह समारोह सेक्टर-3् स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित होगा। गुरुग्राम के चार स्कूलों के छह विद्यार्थियों ने इन प्रतियोगिताओं में स्थान हासिल किया है।जिले से यह विद्यार्थी सम्मानित होंगेविद्यार्थी का नाम स्कूल प्रतियोगिताप्रवेश कुमार आरपीएस स्कूल, सेक्टर-89 फैंसी ड्रेस (पहला स्थान)हरमेहर कौरआरपीएस स्कूल, सेक्टर-50 फैंसी ड्रेस (तीसरा स्थान)