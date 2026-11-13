Gurugram News: बाल महोत्सव के छह विजेताओं को राज्यपाल करेंगे सम्मानित
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 06:39 PM IST
Updated Fri, 13 Nov 2026 06:39 PM IST
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चार स्कूलों के विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हासिल किया था पहला और तीसरा स्थान
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। राज्य स्तरीय बाल महोत्सव की विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले गुरुग्राम के छह विद्यार्थियों को हरियाणा के राज्यपाल सम्मानित करेंगे। 14 नवंबर को पंचकूला में राज्य स्तरीय पारितोषिक समारोह आयोजित होगा। इसके लिए बाल कल्याण परिषद की ओर से संबंधित स्कूलों से विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी पत्र के अनुसार, यह समारोह सेक्टर-3् स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित होगा। गुरुग्राम के चार स्कूलों के छह विद्यार्थियों ने इन प्रतियोगिताओं में स्थान हासिल किया है।
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जिले से यह विद्यार्थी सम्मानित होंगे
विद्यार्थी का नाम स्कूल प्रतियोगिता
प्रवेश कुमार आरपीएस स्कूल, सेक्टर-89 फैंसी ड्रेस (पहला स्थान)
हरमेहर कौर
आरपीएस स्कूल, सेक्टर-50 फैंसी ड्रेस (तीसरा स्थान)
रियाना आरपीएस स्कूल, सेक्टर-50 एकल शास्त्रीय नृत्य (तीसरा स्थान)
अन्वी सिंह आरपीएस स्कूल, सेक्टर-50 कार्ड मेकिंग (पहला स्थान)
चित्रा सीसीए स्कूल, सेक्टर-4 एकल शास्त्रीय नृत्य (पहला स्थान)
सारा रहमान, एसडी आदर्श विद्यालय, सेक्टर-47 पोस्टर मेकिंग (तीसरा स्थान)
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। राज्य स्तरीय बाल महोत्सव की विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले गुरुग्राम के छह विद्यार्थियों को हरियाणा के राज्यपाल सम्मानित करेंगे। 14 नवंबर को पंचकूला में राज्य स्तरीय पारितोषिक समारोह आयोजित होगा। इसके लिए बाल कल्याण परिषद की ओर से संबंधित स्कूलों से विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी पत्र के अनुसार, यह समारोह सेक्टर-3् स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित होगा। गुरुग्राम के चार स्कूलों के छह विद्यार्थियों ने इन प्रतियोगिताओं में स्थान हासिल किया है।
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जिले से यह विद्यार्थी सम्मानित होंगे
विद्यार्थी का नाम स्कूल प्रतियोगिता
प्रवेश कुमार आरपीएस स्कूल, सेक्टर-89 फैंसी ड्रेस (पहला स्थान)
हरमेहर कौर
आरपीएस स्कूल, सेक्टर-50 फैंसी ड्रेस (तीसरा स्थान)
रियाना आरपीएस स्कूल, सेक्टर-50 एकल शास्त्रीय नृत्य (तीसरा स्थान)
अन्वी सिंह आरपीएस स्कूल, सेक्टर-50 कार्ड मेकिंग (पहला स्थान)
चित्रा सीसीए स्कूल, सेक्टर-4 एकल शास्त्रीय नृत्य (पहला स्थान)
सारा रहमान, एसडी आदर्श विद्यालय, सेक्टर-47 पोस्टर मेकिंग (तीसरा स्थान)