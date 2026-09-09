Gurugram News: सांस्कृतिक कार्यक्रमों, अभंग वाणी और खेल पैठणी से सजेगी शाम

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। आगामी 14 से 20 सितंबर तक गणपति महोत्सव का आयोजन होगा। इस दौरान शहर के विभिन्न पंडालों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। लोग मराठी नाटक, गीत, व्यंजन, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का आनंद ले सकेंगे।सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति सेक्टर-14 के कम्युनिटी सेंटर में पंडाल लगाएगी। यहां 14 सितंबर को संदीप दलाल और मिलिंद दलाल अभंग वाणी प्रस्तुत करेंगे। 15 सितंबर को महिलाओं के लिए खेल पैठणी कार्यक्रम होगा। 16 सितंबर को हिंदी नाटक राजा छत्रपति का मंचन किया जाएगा। 17 सितंबर को हास्य कवि सम्मेलन में शंभू शिखर, भुवन मोहिनी, हिमांशु बवंडर, भूपेंद्र राठौड़ और अतुल ज्वाला हिस्सा लेंगे। 18 सितंबर को मराठी नाटक दोस्ती लुटायची नाय प्रस्तुत होगा, जिसमें वागले की दुनिया के कलाकार सुमित राघवन, चिन्मयी सुमित, शुभंकर एकबोटे और अमृत विकास शामिल होंगे। 19 सितंबर को बाल उत्सव और आर्केस्ट्रा होगा, जबकि 20 सितंबर को शोभा यात्रा निकलेगी।देखने को मिलेंगी झांकियांसेक्टर-9ए स्थित गौरी शंकर मंदिर में लोकमान्य गणेशोत्सव समिति भी पंडाल लगा रही है। यहां 14 सितंबर को झांकियां और भजन संध्या होगी। 15 सितंबर को कला संगम और 16 सितंबर को बच्चों के लिए नृत्य दर्पण कार्यक्रम आयोजित होगा। 17 सितंबर को महिला सम्मेलन और 18 सितंबर को मराठी व्यंजनों का आनंद मेला लगेगा। अग्रवाल धर्मशाला में तेलुगू वेलफेयर एसोसिएशन 14 सितंबर को बीरेन डांग का गायन, 17 सितंबर को सत्या साई भजन संध्या और 18 सितंबर को भरत नाट्यम नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेगी।