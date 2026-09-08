Gurugram News: एलीट की टीम 6 विकेट से जीती

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गुरुग्राम। एलिवेट स्पोर्ट्स अकादमी के मैदान पर मंगलवार को एलीट अकादमी की टीम ने द हसलर्स की टीम को 6 विकेट से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी द हसलर्स की टीम ने 5 विकेट खोकर 201 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एलीट अकादमी की टीम ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 202 रन बना लिए। एलीट अकादमी की ओर से शुभम को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और अमित को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद