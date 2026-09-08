Gurugram News: वरुण चुने गए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज

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गुरुग्राम। कादीपुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मैदान पर मंगलवार को डेल्टा-11 की टीम ने तकसीला टाइटंस की टीम को 6 विकेट से मात दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए तकसीला टाइटंस की टीम ने 6 विकेट खोकर 181 रन बनाए।जवाब में डेल्टा-11 की टीम ने 19.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर मैच जीत लिया। डेल्टा-11 की ओर से कपिल को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और वरुण को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद