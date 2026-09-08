Gurugram News: रवि बने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:18 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:18 PM IST
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गुरुग्राम। अजंता पब्लिक स्कूल के मैदान पर मंगलवार को केएस क्रिकेट क्लब की टीम ने स्पोर्ट्स हब की टीम को एक विकेट से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी स्पोर्ट्स हब की टीम ने 19.3 ओवर में 197 रन बनाए। जवाबी पारी में केएस क्रिकेट क्लब की टीम ने लक्ष्य हासिल कर लिया। केएस क्लब की ओर से रवि को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और अमर को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद
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