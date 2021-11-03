Gurugram News: मिसफायर हुआ कट्टा, नहीं तो पिता के साथ बेटे की भी होती हत्या

बसई रोड पर बृहस्पतिवार सुबह हुई थी बाइक सवार महेंद्र की हत्या, बेटा भी था साथ मेंअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। बसई रोड पर बृहस्पतिवार को महेंद्र की गोली मारकर हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपियों ने महेंद्र के साथ उनके बेटे साहिल की भी गोली मारकर हत्या करने की साजिश रची थी। पिता के मारने के बाद जब आरोपियों ने साहिल पर गोली चलाने का प्रयास किया तब कट्टा मिसफायर हो गया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये कट्टे यूपी के अलीगढ़ से खरीदे गए थे। गिरफ्तार पर्नव परासर अपने भाई बडी की साल 2025 में हुई हत्या का बदला लेने के लिए ये कट्टे 2 बार में खरीदकर लाया था। उसके पिता प्रवीण ने रुपये दिए थे। पर्नव एक बार 2 कट्टे खरीदकर लाया। फिर दूसरी बार वो अलीगढ़ गया और 1 कट्टा व गोली खरीदकर लाया। आरोपी से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद अब अवैध हथियार मुहैया कराने वाले तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं।महेंद्र की हत्या की वारदात बृहस्पतिवार सुबह करीब 09:20 बजे हुई थी। महेंद्र अपने बेटे साहिल के साथ बाइक पर सदर बाजार जा रहे थे। कृष्णा नगर के नजदीक एन.के. फैक्टरी के पास पीछे से बाइक पर आए तीन युवकों में से एक ने महेंद्र पर गोली चला दी। गंभीर रूप से घायल महेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। साहिल की शिकायत पर सेक्टर-9ए थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने महेंद्र और उसके बेटे दोनों की हत्या की योजना बनाई थी। लेकिन हमलावरों के पास मौजूद दूसरा कट्टा अटक गया तो गोली चली ही नहीं।मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। दो आरोपी भागने की कोशिश में घायल हो गए, जिनकी टांगें टूट गईं। आरोपियों में देवीलाल कॉलोनी के रहने वाले पर्नव पारासर उर्फ छोटी (20), उसके पिता प्रवीण पारासर (45), देव शर्मा उर्फ केमटी (22), अंकित उर्फ बंटी (19) और उत्सव (19) शामिल हैं।