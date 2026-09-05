Gurugram News: दो दिन और बरसेंगे बदरा
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 06:59 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 06:59 PM IST
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मानेसर। मिलेनियम सिटी में शनिवार सुबह से हुई बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस के कारण लोग परेशान थे। बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। शनिवार सुबह से शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के बाद हवा में भी ठंडक महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी शहर में बारिश होने की संभावना है। सोमवार को भी हल्की बारिश का अनुमान है। संवाद
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