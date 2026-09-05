Gurugram News: बैंक खाते से 1.81 लाख रुपये ट्रांसफर कराने के मामले में दो गिरफ्तार

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- ठगी की रकम में से 60 हजार रुपये राजा के खाते में हुए थे ट्रांसफरअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। बैंक खाते से 1.81 लाख रुपये ट्रांसफर कर साइबर ठगी करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को उत्तर प्रदेश के देवरिया से गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह को बैंक खाता और पंजीकृत सिम उपलब्ध कराने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, ठगी की रकम में से 60 हजार रुपये एक आरोपी के खाते में ट्रांसफर हुए थे।पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने 12 जुलाई 2026 को साइबर क्राइम थाना साउथ में शिकायत दी थी। उसने बताया कि उसके बैंक खाते से अलग-अलग लेनदेन के जरिये कुल 1,81,999 रुपये ट्रांसफर कर लिए गए। उसे इन लेनदेन की जानकारी नहीं थी। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और बैंकिंग ट्रेल के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने शुक्रवार को देवरिया से राजा (32) निवासी गांव रामनाथ और अरमान मधेशिया उर्फ आकाश (22) निवासी राघव नगर को गिरफ्तार किया। पूछताछ और बैंकिंग ट्रेल की जांच में सामने आया कि ठगी की रकम में से 60 हजार रुपये राजा के बैंक खाते में आए थे।पुलिस के अनुसार, पूछताछ में राजा ने बताया कि उसने अपना बैंक खाता और पंजीकृत सिम सह-आरोपी अरमान को सात हजार रुपये में बेच दिया था। इसके बाद अरमान ने बैंक खाता और सिम साइबर ठगी करने वाले लोगों को दस हजार रुपये में उपलब्ध करा दिया। इसी खाते का इस्तेमाल ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए किया गया था।पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले में आरोपी सागर यादव की गिरफ्तारी बाकी है। पुलिस उसकी तलाश के साथ साइबर ठगी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।