फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Temperatures soared again; faces fell.

Gurugram News: फिर चढ़ा पारा, उतरे लोगों के चेहरे

Tue, 22 Sep 2026 06:25 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 06:25 PM IST
विज्ञापन
Temperatures soared again; faces fell.
मंगलवार को शहर में रहा तेज धूप का असर। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मानेसर। मिलेनियम सिटी में एक बार फिर गर्मी बढ़ने लगी है। मंगलवार को सुबह से ही तेज धूप रही। वहीं, दोपहर के समय गर्मी का असर और बढ़ गया। तेज धूप के कारण लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानी हुई। गर्मी से बचने के लिए कई लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हुए नजर आए।


मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन में तापमान बढ़ने के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में बारिश की संभावना कम है। ऐसे में लोगों को जल्द गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं, न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। तापमान बढ़ने के साथ दोपहर के समय गर्मी और उमस का असर अधिक दिखाई दे सकता है। ऐसे में लोगों को गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त पानी पीने और तेज धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed