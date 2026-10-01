बुजुर्गों के साथ समय बिताएं छात्र : डिप्टी सिविल सर्जन

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। जिले में बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग ने अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती उम्र की आबादी के असर के बारे में जागरूकता फैलाना था। इस साल का विषय सम्मान के साथ उम्र बढ़ना और बुजुर्गों के लिए देखभाल प्रणालियों को मजबूत करना था।कार्यक्रमों में योग सत्र, एनसीडी की जांच और मनोरंजक गतिविधियां हुईं। इनका मकसद बुजुर्गों की शारीरिक, मानसिक सेहत और सामाजिक भागीदारी बढ़ाना था। डिप्टी सिविल सर्जन (एनसीडी) प्रिया ने छात्रों को बुजुर्गों के साथ समय बिताने को कहा। उन्होंने उन्हें सुरक्षित तरीके से प्रौद्योगिकी और डिजिटल माध्यम का उपयोग करने में मदद करने की भी सलाह दी। जरूरतमंद बुजुर्गों को वॉकिंग स्टिक और वॉकर भी बांटे गए।यह दिवस सेवा संकल्प अभियान के तहत 15-दिवसीय अभियान के हिस्से के रूप में मनाया गया। इस अभियान में बुजुर्गों के गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की जांच की गई। स्वास्थ्य समस्याओं का जल्द पता लगाने के लिए उनका व्यापक मूल्यांकन भी हुआ। सिविल सर्जन के मार्गदर्शन में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें ताऊ देवी लाल आश्रम, आश्रम हरि मंदिर और द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन शामिल थे। जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में भी ऐसे कार्यक्रम हुए।