Gurugram News: विद्यार्थियों ने सजाई मनमोहक झांकियां

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सोहना। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहिए, जिससे उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सके। यह बात शिव पब्लिक स्कूल के चेयरमैन मुकेश बंसल ने स्कूल में आयोजित जन्माष्टमी पर्व कार्यक्रम में विद्यार्थियों के समक्ष कही। इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि विद्यार्थियों को संस्कारमय बनाने में शिक्षकों की भूमिका अहम होती है। कार्यक्रम में नन्हे बच्चों ने मनमोहक झांकियां प्रस्तुत कर समां बांध दिया। इस दौरान में प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। संवाद