Gurugram News: राष्ट्र निर्माण में युवा और मीडिया की भूमिका पर विशेष कार्यक्रम

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन विभाग की ओर से ‘राष्ट्र एवं समाज के उत्थान में युवाओं और मीडिया की भूमिका’ विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता आरएसएस के क्षेत्र संघचालक पवन जिंदल ने कहा कि वही पत्रकारिता सार्थक है, जिसके केंद्र में मानव कल्याण, समाज और राष्ट्र का उत्थान हो। राष्ट्र को सशक्त बनाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है।उन्होंने कहा कि समाचार सबसे पहले पहुंचाना ही पत्रकारिता का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्य पर आधारित और राष्ट्रहित से जुड़े समाचारों को जिम्मेदारी के साथ लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को सकारात्मक और जिम्मेदार लेखन के लिए प्रेरित किया। कुलगुरु प्रो. डॉ. संजय कौशिक ने कहा कि जिम्मेदार पत्रकारिता समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पत्रकारों की भाषा और शब्दावली प्रभावी एवं सशक्त होनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को जिम्मेदार और सकारात्मक लेखन के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम में विधि एवं मानविकी संकाय के डीन प्रो. डॉ. राकेश कुमार योगी समेत शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। अंत में उन्होंने सभी अतिथियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आयोजन से जुड़े सदस्यों का आभार जताया।