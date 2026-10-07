Gurugram News: शहर में दो जगह आयोजित हुई श्रीमद्भागवत कथा

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गुरुग्राम। शहर में दो स्थानों पर श्रीमद्भागवत कथा चल रही है। बुधवार को सेक्टर-10 में दीपांशु विनोद वशिष्ठ के नेतृत्व में कथा हुई। कथा व्यास नवीन कृष्ण शास्त्री ने श्री कृष्ण-रुक्मिणी विवाह और श्री कृष्ण-सुदामा मित्रता का वर्णन किया। यह कथा 9 अक्तूबर तक चलेगी। हीरा नगर में आचार्य ज्ञानेश ने महारास और श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों पर चर्चा की। भजन संध्या भी हुई। संवाद