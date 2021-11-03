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Gurugram News: चंद सेकंड में गुलेल से तोड़ा शीशा, फिर गाड़ी से की चोरी

Sun, 18 Oct 2026 12:02 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:02 AM IST
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Shattered the glass with a slingshot in seconds, then committed theft from the vehicle
सत्या मॉल के पास की घटना, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। गुलेल की मदद से चंद सेकंड में गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरी की वारदात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वारदात गाड़ी में लगे डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई लेकिन गुलेल चलाने वाला का चेहरा सही से नहीं रिकॉर्ड हो पाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

सेक्टर-102 स्थित सत्या माॅल के पास खड़ी तीन-चार गाड़ियों के शीशे तोड़कर सामान चोरी करने का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पीछे से एक अज्ञात युवक आया। उसने पीछे वाली साइड खिड़की का शीशे गुलेल की मदद से तोड़ा और फिर गाड़ी में रखा लैपटॉप बैग लेकर भाग गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उस गाड़ी के अलावा तीन चार और गाड़ियां वहां मिलीं, जिनके शीशे इसी तरह तोड़े गए थे। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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