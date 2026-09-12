Gurugram News: काम पर लौटे सफाई कर्मचारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 07:42 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 07:42 PM IST
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हड़ताल खत्म, नगर निगम ने कूड़ा हटाने का काम किया शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। शनिवार सफाई कर्मचारी काम पर लौटे। हालांकि अभी पूरी तरह से काम पर नहीं आए हैं। नगर निगम के कर्मचारियों का कहना है कि शहर साफ होने में अभी एक दो दिन का समय लगेगा। 36 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे। नगर निगम के सफाई कर्मचारी सोमवार से पूरी तरह से काम पर लौटेंगे। यह फैसला हड़ताल समाप्त होने के बाद लिया गया है।
नगर निगम ने शहर से कूड़ा हटाने का काम शुरू कर दिया है। शहर में 100 से अधिक क्षेत्रों पर सफाई होनी है। अधिकारियों ने बताया कि हड़ताल खत्म होने के पहले दिन कई कर्मचारी काम पर नहीं आए। इस कारण पहले दिन सफाई का काम धीमी गति से चला। नगर निगम के अधिकारी मान रहे हैं कि पूरे शहर को साफ होने में कुछ समय लगेगा। यह एक बड़ी चुनौती है जिसे चरणबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से सहयोग की अपील की है।
सफाई अभियान की चुनौतियां
हड़ताल के कारण शहर में कई दिनों से कूड़ा जमा हो गया था। अब नगर निगम को इस बड़े पैमाने पर जमा कूड़े को हटाना होगा। कर्मचारियों की कम उपस्थिति भी एक चुनौती बनी हुई है। अधिकारियों को उम्मीद है कि सोमवार से सभी कर्मचारी नियमित रूप से काम पर आएंगे। इस कार्य में नागरिकों का सहयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
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नगर निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। कर्मचारी वापस अपनी बीट पर आ रहे हैं। सोमवार तक सफाई व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। -रवींद्र यादव, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, गुरुग्राम
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। शनिवार सफाई कर्मचारी काम पर लौटे। हालांकि अभी पूरी तरह से काम पर नहीं आए हैं। नगर निगम के कर्मचारियों का कहना है कि शहर साफ होने में अभी एक दो दिन का समय लगेगा। 36 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे। नगर निगम के सफाई कर्मचारी सोमवार से पूरी तरह से काम पर लौटेंगे। यह फैसला हड़ताल समाप्त होने के बाद लिया गया है।
नगर निगम ने शहर से कूड़ा हटाने का काम शुरू कर दिया है। शहर में 100 से अधिक क्षेत्रों पर सफाई होनी है। अधिकारियों ने बताया कि हड़ताल खत्म होने के पहले दिन कई कर्मचारी काम पर नहीं आए। इस कारण पहले दिन सफाई का काम धीमी गति से चला। नगर निगम के अधिकारी मान रहे हैं कि पूरे शहर को साफ होने में कुछ समय लगेगा। यह एक बड़ी चुनौती है जिसे चरणबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से सहयोग की अपील की है।
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सफाई अभियान की चुनौतियां
हड़ताल के कारण शहर में कई दिनों से कूड़ा जमा हो गया था। अब नगर निगम को इस बड़े पैमाने पर जमा कूड़े को हटाना होगा। कर्मचारियों की कम उपस्थिति भी एक चुनौती बनी हुई है। अधिकारियों को उम्मीद है कि सोमवार से सभी कर्मचारी नियमित रूप से काम पर आएंगे। इस कार्य में नागरिकों का सहयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
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नगर निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। कर्मचारी वापस अपनी बीट पर आ रहे हैं। सोमवार तक सफाई व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। -रवींद्र यादव, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, गुरुग्राम