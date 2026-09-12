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Gurugram News: बाबा बालकनाथ मंदिर ढहाने पर आज होगी पंचायत

Sat, 12 Sep 2026 08:10 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 08:10 PM IST
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A panchayat will be held today regarding the demolition of the Baba Balaknath temple.
मंदिर में तोड़-फोड़ के विरोध में 11 सदस्यीय कमेटी का किया गठन
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिले के आदमपुर झाड़सा गांव (सेक्टर-50) स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर को ढ़हाने के विरोध में रविवार सुबह 10 बजे पंचायत आयोजित की जाएगी। मंदिर में तोड़-फोड़ के विरोध में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। पंचायत में आगामी की रणनीति तैयार की जाएगी। मंदिर को एचएसवीपी, नगर निगम और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में 11 सितंबर को सुबह से ही यह तोड़फोड़ की गई थी।
तोड़फोड़ को लेकर गठित की गई 11 सदस्यीय समिति में 360 गांवों के चौधरी महेंद्र सिंह ठाकरान, गांव वजीराबाद के पूर्व सरपंच सूबे सिंह बोहरा, प्रदीप जेलदार, संदीप ठाकरान, सुरेंद्र ठाकरान, भगत ठाकरान, सोनू ठाकरान व नवीन सहित अन्य लोग शामिल हैं। बता दें कि बाबा बालकनाथ मंदिर का वर्ष 1930 में बाबा आलोक नाथ ने मंदिर का निर्माण किया था। ग्राम पंचायत ने उन्हें मंदिर के लिए जमीन दी थी। मंदिर के साथ करीब तीन एकड़ में जोहड़ था, जिसका अधिग्रहण एचएसवीपी ने साल 2005 में किया था। बाबा आलोक नाथ के बाद बाबा भुरू नाथ और उनके बाद बाबा बालक नाथ इस मंदिर के महंत थे। जोहड़ की जमीन पर मंदिर और समाधि बने हुए थे।
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स्थानीय लोगों ने बताया कि तोड़े गए मंदिर परिसर में पंचायत करने की अनुमति नहीं मिलने पर सड़क पर बैठकर ही पंचायत की जाएगी। पंचायत में मंदिर को तोड़ने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग और क्षेत्र के लोगाें की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
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