Gurugram News: कच्ची मिट्टी की गणपति मूर्तियां बनीं आकर्षण का केंद्र
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 08:09 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 08:09 PM IST
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तीज और गणेश उत्सव की खरीदारी के लिए बाजारों में बढ़ी चहल-पहल
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हरितालिका तीज और गणेश उत्सव से पहले छुट्टी वाला दिन यानी शनिवार और रविवार होने की वजह से बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की चहल-पहल बढ़ने लगी है। सड़क किनारे लगी गणपति की मूर्तियों की दुकानें लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस बार कच्ची मिट्टी से तैयार की गई गणपति की मूर्तियां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। इन मूर्तियों में ज्यादा पेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इन्हें मोती, कपड़े और अन्य सजावटी सामग्री से सजाया गया है।
दुकानदारों के अनुसार कच्ची मिट्टी की मूर्तियों का रूप काफी आकर्षक होने के साथ-साथ पारंपरिक भी नजर आता है। क्योंकि पहले कई लोग अपने हाथों से मूर्तियां तैयार करते थे। यही वजह है कि बाजार में खरीदारी करने पहुंच रहे लोग इन मूर्तियों को देखने और खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि अलग-अलग आकार और सजावट वाली गणपति की मूर्तियां उपलब्ध हैं। इन मूर्तियों को पानी में डालने के बाद 10 मिनट में घोल जाएगा। उस पानी को आप लोग गमलों में डाल सकते है। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। वहीं, गणेश उत्सव और हरितालिका तीज को देखते हुए लोग पूजा सामग्री, सजावटी सामान, कपड़े और अन्य जरूरी सामान की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं।
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गुरुग्राम। हरितालिका तीज और गणेश उत्सव से पहले छुट्टी वाला दिन यानी शनिवार और रविवार होने की वजह से बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की चहल-पहल बढ़ने लगी है। सड़क किनारे लगी गणपति की मूर्तियों की दुकानें लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस बार कच्ची मिट्टी से तैयार की गई गणपति की मूर्तियां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। इन मूर्तियों में ज्यादा पेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इन्हें मोती, कपड़े और अन्य सजावटी सामग्री से सजाया गया है।
दुकानदारों के अनुसार कच्ची मिट्टी की मूर्तियों का रूप काफी आकर्षक होने के साथ-साथ पारंपरिक भी नजर आता है। क्योंकि पहले कई लोग अपने हाथों से मूर्तियां तैयार करते थे। यही वजह है कि बाजार में खरीदारी करने पहुंच रहे लोग इन मूर्तियों को देखने और खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि अलग-अलग आकार और सजावट वाली गणपति की मूर्तियां उपलब्ध हैं। इन मूर्तियों को पानी में डालने के बाद 10 मिनट में घोल जाएगा। उस पानी को आप लोग गमलों में डाल सकते है। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। वहीं, गणेश उत्सव और हरितालिका तीज को देखते हुए लोग पूजा सामग्री, सजावटी सामान, कपड़े और अन्य जरूरी सामान की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं।
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