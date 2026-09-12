Gurugram News: हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी थीम के साथ पोषण माह का शुभारंभ
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 08:04 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 08:04 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गुरुग्राम गांव में हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी थीम के साथ पोषण माह 2026 का शुभारंभ किया गया। सीडीपीओ मुनेश कुमारी और सुपरवाइजर सुनीता सांगवान ने पोषण माह के उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं समेत सभी लाभार्थियों को पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संतुलित आहार के प्रति जागरूक करना है। अधिकारी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लोगों को बेहतर पोषण संबंधी व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
विभाग की ओर से जारी मासिक गतिविधि कैलेंडर के अनुसार पोषण माह के दौरान विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी गतिविधियों को प्रभावी तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में आयोजित गतिविधियों की तस्वीरें और आवश्यक जानकारी नियमित रूप से जन आंदोलन डैशबोर्ड पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अभियान की गतिविधियों की निगरानी, प्रगति की समीक्षा और दस्तावेजीकरण किया जा सकेगा। कार्यक्रम में सुपरवाइजर सुनीता सांगवान सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर मौजूद रहीं।
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गुरुग्राम। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गुरुग्राम गांव में हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी थीम के साथ पोषण माह 2026 का शुभारंभ किया गया। सीडीपीओ मुनेश कुमारी और सुपरवाइजर सुनीता सांगवान ने पोषण माह के उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं समेत सभी लाभार्थियों को पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संतुलित आहार के प्रति जागरूक करना है। अधिकारी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लोगों को बेहतर पोषण संबंधी व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
विभाग की ओर से जारी मासिक गतिविधि कैलेंडर के अनुसार पोषण माह के दौरान विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी गतिविधियों को प्रभावी तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में आयोजित गतिविधियों की तस्वीरें और आवश्यक जानकारी नियमित रूप से जन आंदोलन डैशबोर्ड पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अभियान की गतिविधियों की निगरानी, प्रगति की समीक्षा और दस्तावेजीकरण किया जा सकेगा। कार्यक्रम में सुपरवाइजर सुनीता सांगवान सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर मौजूद रहीं।
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