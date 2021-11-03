Gurugram News: साहिल चुने गए मैन ऑफ द मैच

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गुरुग्राम। फुजोलो बॉक्स क्रिकेट मैदान पर टीम-बी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम-ए को छह विकेट से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम-ए ने छह ओवर में दो विकेट खोकर 47 रन बनाए। वहीं टीम-बी ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 5.2 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 52 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। शानदार प्रदर्शन करने वाले साहिल को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। संवाद