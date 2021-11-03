फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Sahil was named Man of the Match.

Gurugram News: साहिल चुने गए मैन ऑफ द मैच

Sun, 18 Oct 2026 12:07 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
Sahil was named Man of the Match.
गुरुग्राम। फुजोलो बॉक्स क्रिकेट मैदान पर टीम-बी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम-ए को छह विकेट से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम-ए ने छह ओवर में दो विकेट खोकर 47 रन बनाए। वहीं टीम-बी ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 5.2 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 52 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। शानदार प्रदर्शन करने वाले साहिल को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed