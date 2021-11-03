Gurugram News: विवाहिता के हत्यारों को पकड़ने की मांग कर लगाया जाम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

01 घंटे तक लगा जामसंवाद न्यूज एजेंसीसोहना। सोहना में विवाहिता के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर सोहना-गुरुग्राम मार्ग पर करीब एक घंटा जाम लगाया। सूचना पर पहुंचे गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने 24 घंटे में हत्यारों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद यातायात सामान्य हुआ।शुक्रवार को सोहना खंड के गांव दौला में विवाहिता नीतू (35) की हत्या कर दी गई थी। वारदात के समय मृतक महिला का पति प्रशांत व बच्चे घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने मृतक महिला के पति प्रशांत की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। वहीं शनिवार को ग्रामीण एकजुट होकर सोहना पहुंच गए। ग्रामीणों ने शिवम चिल्ड प्वाइंट पर सोहना-गुरुग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। इससे वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।पूर्व मंत्री संजय सिंह और एसीपी पहुंचेइसके बाद एसीपी सोहना मुकेश यादव, सिटी थाना प्रभारी, सदर थाना प्रभारी व खेड़की दौला थाना प्रभारी अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंच गए। पूर्व मंत्री संजय सिंह भी मौके पर पहुंच गए। जिन्होंने जाम खुलवाने का प्रयास किया किंतु ग्रामीण हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम नहीं पहुंचेंगे और हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जाम को नहीं खोला जाएगा। इसके बाद सोहना एसीपी ने ग्रामीणों की पुलिस कमिश्नर से फोन पर बातचीत कराई। कमिश्नर के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया।चार सीआईए टीमें जुटी जांच मेंसोहना एसीपी महेश कुमार यादव ने बताया कि प्रशांत की शिकायत पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए चार सीआईए टीमें व साइबर एक्सपर्ट तथा सदर थाना प्रभारी की टीमें जुटी हुई हैं। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा करेगी।