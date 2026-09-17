उभरते खिलाड़ी : तीरंदाजी में देश के लिए खेलना चाहती है प्रतिष्ठा सिंह
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:44 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:44 PM IST
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जिले की 15 वर्षीय तीरंदाज प्रतिष्ठा सिंह मेहनत और लगन से लगातार सफलता की ओर बढ़ रही हैं। सेक्टर-43 स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा प्रतिष्ठा पिछले पांच वर्षों से द्रोणाचार्य आर्चरी अकादमी में प्रशिक्षक कपिल कौशिक के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही हैं।
प्रतिष्ठा ने एसजीएफआई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक, सीबीएसई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और दुबई इंटरनेशनल ओपन में स्वर्ण पदक समेत कई पदक अपने नाम किए हैं। उनके पिता रामपाल ने बताया कि प्रतिष्ठा बचपन से ही तीरंदाजी को लेकर गंभीर रही हैं और नियमित अभ्यास पर ध्यान देती हैं। प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन करना उनका लक्ष्य है। प्रशिक्षक कपिल कौशिक ने बताया कि प्रतिष्ठा अनुशासित और समर्पित खिलाड़ी हैं। वह अभ्यास के दौरान तकनीक और फिटनेस पर विशेष ध्यान देती हैं। प्रतिष्ठा का सपना भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर तीरंदाजी में पहचान बनाना है।
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प्रतिष्ठा ने एसजीएफआई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक, सीबीएसई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और दुबई इंटरनेशनल ओपन में स्वर्ण पदक समेत कई पदक अपने नाम किए हैं। उनके पिता रामपाल ने बताया कि प्रतिष्ठा बचपन से ही तीरंदाजी को लेकर गंभीर रही हैं और नियमित अभ्यास पर ध्यान देती हैं। प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन करना उनका लक्ष्य है। प्रशिक्षक कपिल कौशिक ने बताया कि प्रतिष्ठा अनुशासित और समर्पित खिलाड़ी हैं। वह अभ्यास के दौरान तकनीक और फिटनेस पर विशेष ध्यान देती हैं। प्रतिष्ठा का सपना भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर तीरंदाजी में पहचान बनाना है।
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