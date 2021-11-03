Gurugram News: बादशाहपुर में नागरिक समस्याओं से जूझ रहे लोग, सीएम से कार्रवाई की मांग
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:12 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:12 AM IST
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सेक्टर 70-ए में सीवर ओवरफ्लो और सड़कों की बदहाली से बढ़ी परेशानी
कुशाल रंगा
बादशाहपुर। सेक्टर 70-ए स्थित बीपीटीपी अस्टेयर गार्डन्स और आसपास के रिहायशी इलाकों के लोग इन दिनों गंभीर नागरिक समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली से जूझ रहे हैं। मुख्य सड़कों पर बहता सीवर का पानी, जलभराव, क्षतिग्रस्त पहुंच मार्ग और ड्रेनेज खुदाई के कारण हरी-भरी ग्रीन बेल्ट पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। बार-बार शिकायत के बावजूद समाधान न मिलने पर अब निवासियों ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है।
सीवर ओवरफ्लो से महामारी का खतरा : अस्टेयर गार्डन्स के सी-1 और सी-2 गेट के बीच 60 मीटर रोड की ओर जाने वाली मुख्य राजस्व सड़क पर लंबे समय से सीवर और गंदा पानी जमा है। इस कारण आसपास के इलाके में बदबू फैल रही है और मक्खी-मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। स्थानीय लोगों को डर है कि यदि जल्द ही इस गंदे पानी की स्थायी निकासी नहीं की गई, तो क्षेत्र में गंभीर बीमारियां और महामारी फैल सकती है।
जीएमडीए प्रोजेक्ट और सड़कों की बदहाली
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा बरसाती नाले के लिए की गई खुदाई के कारण 24 मीटर कनेक्टिविटी मार्ग और 60 मीटर रोड का संपर्क कट चुका है। खुदाई के बाद मलबे के ढेर, गड्ढे और अव्यवस्थित यातायात के चलते रोजाना भारी जाम लग रहा है। इससे रोजाना स्कूल बसें, एम्बुलेंस और आम वाहन चालक घंटों जाम में फंस रहे हैं। इसके अलावा, खुदाई के कारण पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई गई ग्रीन बेल्ट को भी काफी नुकसान पहुंचा है।
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प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री और उपायुक्त को पत्र सौंपकर मांग की है कि इस मामले को अक्तूबर 2026 में आयोजित होने वाली सीएम कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल किया जाए। मांग है कि केवल दिखावे की सफाई के बजाय सड़कों, सीवर और ग्रीन बेल्ट का स्थायी पुनर्निर्माण किया जाए।
- आरुणि शुक्ला, महासचिव, अस्टेयर गार्डन ओनर्स एसोसिएशन (एजीओए)
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कुशाल रंगा
बादशाहपुर। सेक्टर 70-ए स्थित बीपीटीपी अस्टेयर गार्डन्स और आसपास के रिहायशी इलाकों के लोग इन दिनों गंभीर नागरिक समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली से जूझ रहे हैं। मुख्य सड़कों पर बहता सीवर का पानी, जलभराव, क्षतिग्रस्त पहुंच मार्ग और ड्रेनेज खुदाई के कारण हरी-भरी ग्रीन बेल्ट पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। बार-बार शिकायत के बावजूद समाधान न मिलने पर अब निवासियों ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है।
सीवर ओवरफ्लो से महामारी का खतरा : अस्टेयर गार्डन्स के सी-1 और सी-2 गेट के बीच 60 मीटर रोड की ओर जाने वाली मुख्य राजस्व सड़क पर लंबे समय से सीवर और गंदा पानी जमा है। इस कारण आसपास के इलाके में बदबू फैल रही है और मक्खी-मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। स्थानीय लोगों को डर है कि यदि जल्द ही इस गंदे पानी की स्थायी निकासी नहीं की गई, तो क्षेत्र में गंभीर बीमारियां और महामारी फैल सकती है।
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जीएमडीए प्रोजेक्ट और सड़कों की बदहाली
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा बरसाती नाले के लिए की गई खुदाई के कारण 24 मीटर कनेक्टिविटी मार्ग और 60 मीटर रोड का संपर्क कट चुका है। खुदाई के बाद मलबे के ढेर, गड्ढे और अव्यवस्थित यातायात के चलते रोजाना भारी जाम लग रहा है। इससे रोजाना स्कूल बसें, एम्बुलेंस और आम वाहन चालक घंटों जाम में फंस रहे हैं। इसके अलावा, खुदाई के कारण पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई गई ग्रीन बेल्ट को भी काफी नुकसान पहुंचा है।
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प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री और उपायुक्त को पत्र सौंपकर मांग की है कि इस मामले को अक्तूबर 2026 में आयोजित होने वाली सीएम कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल किया जाए। मांग है कि केवल दिखावे की सफाई के बजाय सड़कों, सीवर और ग्रीन बेल्ट का स्थायी पुनर्निर्माण किया जाए।
- आरुणि शुक्ला, महासचिव, अस्टेयर गार्डन ओनर्स एसोसिएशन (एजीओए)