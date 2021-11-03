Gurugram News: बादशाहपुर में नागरिक समस्याओं से जूझ रहे लोग, सीएम से कार्रवाई की मांग

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कुशाल रंगाबादशाहपुर। सेक्टर 70-ए स्थित बीपीटीपी अस्टेयर गार्डन्स और आसपास के रिहायशी इलाकों के लोग इन दिनों गंभीर नागरिक समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली से जूझ रहे हैं। मुख्य सड़कों पर बहता सीवर का पानी, जलभराव, क्षतिग्रस्त पहुंच मार्ग और ड्रेनेज खुदाई के कारण हरी-भरी ग्रीन बेल्ट पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। बार-बार शिकायत के बावजूद समाधान न मिलने पर अब निवासियों ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है।