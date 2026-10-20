Gurugram News: नशा मुक्ति के लिए रीइग्नाइट इंडिया ने लगाया कैंप

गुरुग्राम। सेक्टर 4/7 स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और करनाल के भोजी खालसा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत मेगा रैली निकाली। इसका उद्देश्य युवाओं में बढ़ते जा रहे नशे के चलन पर अंकुश लगाना था। संस्था की मुखिया पुष्पा गौड़ ने बढ़ रहे नशे के जाल से विद्यार्थियों को अवगत कराया।इस दौरान संस्था के संरक्षक प्रो. लीलमणी गौड़ ने भी अपने विचार रखे। रीइग्नाइट इंडिया फाउंडेशन के पदाधिकारी विनय कौशिक ने करनाल कैंप के दौरान विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। विनय कौशिक ने बताया कि हमें एक-एक बच्चे तक पहुंचना है। संवाद