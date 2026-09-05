Gurugram News: बारिश ने खोली विकास के दावों की पोल

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सोहना। कस्बे में हुई तेज मूसलाधार बारिश ने नगरपरिषद प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। मुख्य मार्गों पर जलभराव से वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानी हुई। परिषद प्रशासन के पानी निकासी के दावे केवल कागजों तक ही सीमित रहे। शनिवार सुबह से हो रही बरसात ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। खबर लिखे जाने तक भी बारिश का पानी अधिकांश मुख्य मार्गों से नहीं निकल सका था। नगरपरिषद के सेनेटरी इंस्पेक्टर हरीश मेहता ने बताया कि पानी निकलने में एक से डेढ़ घंटे लगते हैं। उन्होंने कहा कि पानी निर्धारित समय में पूरी तरह निकल जाएगा। ज्यादा बरसात के कारण कई मार्गों पर पानी जमा हो गया था। संवाद